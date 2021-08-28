شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 1068 مستفيدا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 418 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 206 مراجعين، و54 شخصًا راجعوا عيادة الطوارئ، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف، و19 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، و7 مستفيدين راجعوا قسم التضميد والجراحة، وراجع 6 أفراد عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية، فيما راجع 4 مستفيدين عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية. كما صرفت الأدوية لـ 296 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

واستفاد 439 شخصا في مديرية عبس، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م. وراجع قسم الطوارئ 76 مستفيدا، وعيادة الباطنية 234 شخصا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 14 مريضا، وقسم التضميد والجراحة 11 مستفيدا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 9 مستفيدين، وقسم علاج الأمراض الجلدية والفطريات 12 مستفيدا. كما صُرفت الأدوية لـ 356 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 198 مريضا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

كما استفاد 211 شخصا في مخيم وعلان خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م. وراجع قسم الطوارئ 60 مستفيدا، وعيادة الباطنية 49 شخصا، فيما راجع شخصان قسم التوعية والتثقيف، و9 مستفيدين راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و 5 أفراد راجعوا قسم التضميد والجراحة، وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ 30 مستفيدا، وقدم قسم علاج الأمراض الجلدية والفطرية خدماته لـ 18 مريضا. كما صُرفت الأدوية لـ 171 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.