شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضويتي مجلسي الإدارة والاستثمار بـ«عالمي البريد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة بعضويتين في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي، للفترة 2021 - 2025، وذلك خلال انتخابات جرت بين 192 دولة، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين، المنعقد في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج.

ويأتي هذا الفوز امتداداً للإنجازات المتتالية للقطاع البريدي اللوجستي، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تمكّين القطاع، وجعل المملكة من بين الدول الأعضاء، التي تسهم في اتخاذ القرارات التنظيمية والتشريعية، وإقرار ميزانية الاتحاد البريدي العالمي.

وتُسهم العضوية في منح المملكة دوراً في اتخاذ القرارات التنظيمية والتشريعية، ضمن 41 بلداً في مجلس الإدارة من أصل 192 بلداً.