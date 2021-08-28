شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال الملك المفدى: «بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ونؤكد لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. وقال سمو ولي العهد: «بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، يطيب لي أن أعرب لدولتكم عن التهاني الصادقة، والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدا لدولتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجيا لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي».