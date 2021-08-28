شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دولية: «مدرستي» نموذج عالمي فريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني «OLC» بمشاركة عدد من الجهات العالمية، الدراسة الدولية التوثيقية التطويرية الثانية للتعليم الإلكتروني في المملكة خلال جائحة كورونا ، بمشاركة 453.879 من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم أكثر من 387 ألف مشارك من التعليم العام، وأكثر من 65 ألف مشارك من التعليم العالي.

وشملت الدراسة مقارنة منصة «مدرستي» مع أفضل 7 منصات عالمية و174 دولة، موضحة تفوقًا لافتًا للمنصة كنموذج رائد دوليًا، وأحد حلول التعليم الإلكتروني في الدول المتقدمة خلال جائحة كورونا كوفيد- 19، من خلال أكثر من 6 ملايين مستخدم ونسبة دخول 98 %، كما تعد فريدة من نوعها عالميا، مقارنة بالجهود المبذولة من الدول الأخرى لتطبيق نظام إدارة التعلم على المستوى الوطني في التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام.

وأظهرت الدراسة تطورًا كبيرًا على صعيد المهارات الرقمية لمنسوبي المنظومة التعليمية؛ ومساهمة التحول نحو نمط التعليم الإلكتروني في إظهار وتحسين مهاراتهم الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية عن أهمية التعلم الإلكتروني، الذي يعد أكثر المجالات الواعدة نموًا في قطاع التعليم.

وسجلت ارتفاعًا واضحًا بمستويات الرضا عن التعليم الإلكتروني في المملكة لدى منسوبي المنظومة التعليمية، مشيرة إلى مستقبل واعد للتعليم الإلكتروني كخيار إستراتيجي لدى أغلبية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإداريين، إلى جانب تكيّفهم مع التدريس والتعليم بالنمط الإلكتروني.