شكرا لقرائتكم خبر عن ألف مستفيد من منتدى «دعم مهارات تدريس الإنجليزية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى منتدى «تعزيز مهارات تدريس اللغة الإنجليزية في القرن الواحد والعشرين» لمنسوبي التعليم العامِّ والجامعيِّ، المقام افتراضيًّا عبر المنصَّة التقنية على مدى 3 أيام؛ بهدف تحسين مخرجات اللغة لدى المعلمين والمعلمات.

وأكَّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي ضرورة تعلُّم اللغة الإنجليزية وإتقانها إلى جانب اللغة الأم، باعتبارها متطلبًا مهمًّا في مجالات التوظيف والتعامل مع مختلف الجنسيات، منبِّهًا بأهمية تكامل المنظومة التعليمية لإثراء المجتمع التعليمي باللقاءات وبرامج التطوير، بالتعاون مع مراكز مختصة؛ لتحقيق الأهداف التنموية في قطاع التعليم بما يوائم مرتكزات رؤية 2030.

بدورها، أوضحت مديرة المركز د. سحر الزهراني أن المنتدى سجل حضور ما يقارب 1000 معلم ومعلمة من داخل السعودية وخارجها في يومه الأول، وتضمَّن ورش عمل في تدريس اللغة الإنجليزية؛ بدءًا من طرق تحسين اللغة لدى المتعلمين، والإستراتيجيات المبنية على أحدث النظريات في تطبيق ذلك بشكل فعَّال، وانتهاءً بأساليب التقييم والطرق العملية والمتقدِّمة في تعليم الإنجليزية، مثمِّنةً موافقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي على إقامة المنتدى ومتابعته لبرامج المركز ودعمه المتواصل لمنسوبيه.

وفي ختام المنتدى، شكرت نائبة مديرة مركز اللغة الإنجليزية د. نوال الزهراني مقدِّمي ورش العمل والحضور على تفاعلهم في البرنامج، مؤكِّدةً أن مخرجات المنتدى ستسهم في تطوير مهارات التدريس لدى المشاركين بما يتوافق مع أحدث الطرق والأساليب التربوية.