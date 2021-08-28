شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الدروس على «مدرستي».. وأسبوعان «عن بعد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أن أعداد الطلبة المحصنين بجرعتين في عدد من مدارس المنطقة الشرقية، قليلة، الأمر الذي سيسفر عن وجود أعداد قليلة حضوريا بالفصول.

ووفقا لتعليمات الوزارة، فإن الطلبة الذين لم يحصلوا على الجرعتين لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة «مدرستي» وروابط الفيديو والواجبات، دون أن يكون هناك شرح.

وكان وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قد أكد ضرورة حصول جميع طلاب وطالبات المملكة في جميع المراحل التعليمية لمَنْ أعمارهم 12 سنة وأكثر على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور إلى المنشآت التعليمية، مشددًا على أنه لن يسمح لطلاب التعليم الجامعي، ومَنْ في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.

وبالنسبة إلى طلاب التعليم العام، يشترط الحصول على جرعتين لمَنْ أكمل 12 سنة للحضور للمنشآت التعليمية، ومَنْ لم يكمل التحصين بهما سيعتبر غائبًا حتى استكمال التحصين.

من جانب آخر، أرسل عدد من المدارس الأهلية لأولياء أمور الطلاب والطالبات، بأنه حسب خطاب إدارة التعليم الأهلي تقرر أن تكون الدراسة للأسبوعين القادمين عن بُعد بشكل كامل، حيث سيكون موعد الحصة الأولى تمام الساعة 7:15 صباحاً للمرحلة المتوسطة.