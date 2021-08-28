شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تمنع الطالبات من «الجوال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت إحدى مدارس البنات على منع إحضار الطالبات للجوالات، منعًا باتًا، لافتة إلى أن حالة الطالبة في تطبيق «توكلنا»، ستظهر من خلال حساب مديرة المدرسة. وبينت في رسائل نصية لأولياء الأمور أنه لن يتم السماح بدخول الجوالات إلا بتعميم رسمي من الجهة التي يتبعون إليها. وأضافت الرسالة أنه على كل طالبة تلقت جرعتين من اللقاح طباعة الجواز الصحي وتغليفه «Card Id»، وارتدائه كبطاقة مصغرة. مشددة على أنه لن يتم الدخول إلا بالجواز الصحي.