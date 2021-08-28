شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش أسواق الأدوات المكتبية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبية والقرطاسيات بمنطقة عسير انتعاشا كبيرا في الحركة الشرائية، مع قرب بدء العام الدراسي للعام الحالي 1443هـ حضوريا لمعظم الطلاب والطالبات بالتعليم العام والتعليم الجامعي.

واكتضت الأسواق بتوافد أولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء والبنات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، غدًا، عقب انقطاعٍ دام لعام ونصف العام بسبب جائحة كورونا، لتوفير متطلبات واحتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية سواءً كانت أدوات مكتبية أو ملابس أو مستلزمات أخرى اعتاد الطلاب والطالبات على اقتنائها.

وتوافرت المستلزمات المدرسية التي تناسب متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام والزي المدرسي وغيرها، التي تتوافر بأشكال وألوان وأنواع وجودة مختلفة، إضافة إلى الزي المدرسي، في ظل تنافس المحلات التجارية لتقديم أسعارٍ في متناول الجميع.

واتخذت المكتبات المحلات التجارية بمنطقة عسير كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا والالتزام الكبير من قبل المتسوقين وحرص أصحاب المحال التجارية على توفير أدوات التعقيم والكمامات وقياس درجة الحرارة والتأكد من حالة مرتاديها وتحصينهم من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».