شكرا لقرائتكم خبر عن 130 غواصا لتنظيف أعماق عدد من الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت حملة «غواصي الشرقية»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، تنظيف أعماق عدد من مواقع شواطئ المنطقة، بمشاركة 130 غواصًا، من السعوديين والمقيمين بدعم مراكز الغوص، وبالتنسيق مع حرس الحدود بالمنطقة في تنظيف أعماق بحر الخليج العربي بموقع شاطئ الأمواج وأحد المواقع البحرية في شاطئ نصف القمر بالشرقية.

وتأتي هذه الحملة التي استمرت أكثر من 6 ساعات، كواحدة من فعاليات مبادرة «الشرقية نظيفة» التي أطلقت مؤخرًا، برعاية من الأمانة، ضمن برنامج «إماطة»، وللشهر الثامن على التوالي تنظم هذه الفعاليات تحت شعار «إجازة نظيفة»، والتي تختتم فعالياتها اليوم السبت، بمشاركة المتطوعين في كافة مدن وقرى وهجر الشرقية، وتستمر الحملة في عدد من المواقع بالمنطقة.

يذكر أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير دشن مطلع العام الحالي 2021م، حملة «الشرقية نظيفة»، بمشاركة متطوعين من كافة أفراد المجتمع، ضمن حملة التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة.