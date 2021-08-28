شكرا لقرائتكم خبر عن توعية عمال 31 مجمعا سكنيا وسط الدمام بـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، جولاتها التفتيشية على مساكن العمال، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن أعمالها الرقابية المكثف من خلال لجنة متابعة مساكن العمال؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتعلقة بسكن العمال، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري أن الحملة استهدفت 31 مجمعا سكنيا بهدف التأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية ومعالجة التكدس وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم توعية العمال وتعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة، إضافة إلى تزويد ملاك المساكن باللائحة المحدثة التي تتضمن اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والإجراءات الاحترازية في السكن الصحي المناسب للعمالة.