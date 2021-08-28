شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث آلية «المسح الضوئي» لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت أمانة المنطقة الشرقية آلية حديثة لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمسة «إشعارات» باستخدام المسح الضوئي «الباركود» لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وكافة منافذ البيع.

ووجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بإعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم إشعارها من خلال شعار «المسح الضوئي» بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة والإجراءات.

وتستهدف الأمانة من استحداث هذا الإجراء، رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى رفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.