، لا تخدعك مواقع التواصل.. حقيقة صورة الطفلة الناجية من هجوم كابول ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسب خدمة "تقصي صحة الأخبار"

بعد ساعات على التفجير الانتحاري المزدوج الذي نفَّذه تنظيم الدولة الإسلامية في مطار كابول الخميس، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر فتاة نجت من هذا الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى، لكن الصورة في الحقيقة منشورة قبل سنوات طويلة، ولا شأن لها بالمستجدات الأخيرة، وفقًا لما كشفته خدمة "تقصي صحة الأخبار" في وكالة "فرانس برس".

وتظهر في الصورة المتداوَلة على موقعَي فيسبوك وتويتر فتاة مصابة، والدم يسيل على وجهها.

وجاء في التعليقات المرافقة "صورة لفتاة أفغانية ناجية من انفجار مطار كابول". وقد ظهرت الصورة على صفحات لوسائل إعلام عربية، ثم حُذفت، وظلت منتشرة على صفحات مواقع التواصل.

وظهرت هذه المنشورات بعد ساعات على الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول عند حلول الظلام، وأثار الفوضى والذعر في صفوف الأفغان المحتشدين في المكان على أمل المغادرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات القتلى والجرحى. وكان رجال ونساء وأطفال يركضون في كل الاتجاهات.

وقال مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها طالبان منتصف أغسطس لوكالة فرانس برس: "إن هناك عددًا كبيرًا من النساء والأطفال بين الضحايا".

صورة قديمة

لكن هذه الصورة المتداوَلة لا شأن لها بكل ذلك، بل هي منشورة قبل سنوات.

فقد أظهر التفتيش عنها على محركات البحث أنها منشورة على مواقع أفغانية منذ عام 2011.

وبحسب هذه المواقع، تُظهر الصورة فتاة أُصيبت في تفجير وقع في السابع من ديسمبر 2011، استهدف جمعًا من المسلمين الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء في كابل.

ونفت حركة طالبان آنذاك أن تكون وراء الهجمات، فيما تحدثت مصادر محلية عن متطرفين على ارتباط بجماعات باكستانية متشددة.

ويكفي مجرد نشر الصورة قبل سنوات لنفي أن تكون على علاقة بالهجوم الأخير على مطار كابل.