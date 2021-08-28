، جريمة الكويت.. الزوجة غارقة في دمائها وإحالة الزوج إلى الطب الشرعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر أمني يكشف أخطر أسرار الجريمة

ذكرت وسائل إعلام محلية كويتية أمس الجمعة أن مواطنًا أقدم على قتل زوجته طعنًا في منطقة العارضية القريبة من العاصمة الكويت، ثم سلم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع وملابسات الجريمة.

وحسب موقع "الحرة"، لم تعلن وزارة الداخلية تفاصيل الجريمة، لكنَّ صُحفًا كويتية، من بينها صحيفة "القبس"، نشرت أخطر أسرار الجريمة نقلاً عن مصدر أمني، قال: إن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، فـ"استل إثره الزوج سكينًا، وانهال على زوجته طعنًا حتى أرداها قتيلة".

وأكد المصدر أن الزوج سلم نفسه فجرًا إلى الشرطة، و"جرت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات، والتأكد مما إذا كان بحالة طبيعية وقت ارتكاب الجريمة من عدمها".

وحينما توجّه رجال الأدلة الجنائية إلى مقر الجريمة عثروا على الزوجة وهي "غارقة في بركة من دمائها". ونقلت الصحيفة أن معاينة النيابة كشفت عن تعرُّض الزوجة، التي أُحيلت جثتها للطب الشرعي تمهيدًا لتشريحها، للضرب.

وسرعان ما انتشر وسم (هاشتاغ) جريمة العارضية بين المستخدمين الكويتيين على تويتر، معبّرين عن امتعاضهم من تكرار مثل هذه الحوادث مؤخرًا.

وكانت الكويت قد شهدت الاثنين الماضي جريمة مماثلة عندما أطلق كويتي النار على عمته (أم زوجته) فأرداها قتيلة.

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