المطلق: ترويج الشائعات للصد عن لقاح كورونا جريمة يستحق فاعلها التعزير

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والمستشار في الديوان الملكي، إنَّ ترويج الشائعات لصد الناس عن أخذ لقاح كورونا جريمة متعدّية يستحقُّ فاعلها التعزير.

وأضاف «المطلق»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مروِّج الشائعة قد أجرم في حقِّ من يضلّلهم، وفي حق وطنه، وباء بإثم الكذب والخيانة، وبإثم من صدَّقه فمرض أو مات.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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