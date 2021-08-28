بالفيديو.. أخصائي بصريات يحذر من 3 أخطاء في استخدام العدسات: هذه مخاطرها

الرياض - محمد عبدالله - قال أخصائي البصريات مهند بن سعيد، إنَّ استخدام العدسات أكثر من مدتها قد تتسبب في زراعة القرنية؛ لأن لكل عدسة عمر افتراضي محدد؛ محذرا من النوم والاستحمام فيها لخطورتها على العين.

وقال «سعيد»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إنَّ العدسات اللاصقة أحد الحلول الممتازة غير الجراحية لتصحيح ضعف الإبصار، وأنواعهامتعددة أبرزها «العدسات اللينة (الأكثر انتشارًا) والصلبة».

وتابع: إن تجاوز المدة المحددة لاستخدام العدسات اللاصقة قد يتسبب في التهابات شديدة وقوية ومشكلات أكبر تتطلب زراعة قرنية.

وشدد أخصائي البصريات على أن النوم بالعدسات قد يتسبب في نقص الأكسجين في العين والتهابات، منوهًا بأن هناك استخدامات خاطئة للعدسات.

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