الجوازات السعودية تحدد قيمة رسوم تجديد جواز السفر

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات، قيمة رسوم تجديد جواز السفر، مشيرة إلى آلية إصداره وتجديده.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.

وأكدت الجوازات السعودية أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

إصدار وتجديد جواز السفر

أوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.

وكانت منصة أبشر أكدت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر»

إصدار وتجديد جواز السفر لمن بلغ 15 عاما

ولمن بلغ 15 عامًا فأقل، فإنَّ هناك عشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من إدارات ومكاتب الجوازات، منها تسديد رسوم تجديد إصدار الجواز آليًا (300) ريال لمدة خمس سنوات فقط.

وأيضًا، الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني، حجز موعد إلكتروني، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًا، وإرفاق صورتين مقاس 4X6 حديثتي التصوير بخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب، ويشترط أن تكون بالزِّيّ السعودي لمن هم فوق (15) سنة، وفقًا للجوازات السعودية.

ومن ضمن المتطلبات جواز السفر، حضور ولي الأمر لمن أعمارهم (15) فأقلّ أو من لديه تفويض إلكتروني من ولي الأمر باستقبال الطلب، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وسجِلّ الأسرة الأصل وصور منهما، ووجود المواطن المستفيد داخل المملكة «أما من كان خارج المملكة فيتمّ تجديد جوازه عن طريق ممثليات المملكة في الخارج.

وكذلك أن يكون المستفيد على قيد الحياة، وإحضار جواز السفر السابق عند التجديد، وفيما يتعلق بالنساء والقُصّر السعوديين المتوفى ولي أمرهم، وكل ما يتعلق بأمور سفرهم يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

ويلزم مراجعة ولي أمر صاحب الطلب أو من ينوب عنه نظامًا (تفويض إلكتروني– وكالة شرعية) من إدارة الجوازات أو البريد للنساء أو الأبناء لمن هم دون سن (15) عامًا على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر، ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.​

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