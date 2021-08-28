صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ 6 جامعات

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات. وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏استمراراً لدعم القيادة لقطاع التعليم؛ أبارك لزملائي الذين صدرت الأوامر السامية بتكليفهم رؤساء لجامعات: الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الباحة، تبوك، حائل، المجمعة، نجران، كما أشكر زملائي أصحاب المعالي رؤساء الجامعات السابقين على جهودهم، سائلا الله للجميع التوفيق".



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