محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-27 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏ 27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 11:42 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏ ، الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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