، بالفيديو .. لجنة الحكام تشارك الجماهير أبرز الحالات في الجولة الثانية من دوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمهور الرياضي أهم الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر أبرز الحالات الجدلية التي رافقت مباريات الجولة، وفيها تدخُّل حكم الفيديو المساعد في 7 حالات، منها حالتان متعلقتان بالأهداف، وخمس حالات بخصوص ركلات الجزاء.

وشهدت الجولة الماضية العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل؛ وهو ما دعا إدارة الأهلي إلى تقديم احتجاج رسمي بخصوص هدف نادي ضمك المسجل في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفًا لهدف. ( )

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