، "الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام ،

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ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.
وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).
المنتخب السعودي كأس العالم كأس آسيا
"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.
وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:59 PM
ضمن تصفيات كأس العالم
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.
وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.
وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).
، "الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام ،
المصدر : الخليج 365
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