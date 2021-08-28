، منتخب تونس يفوز على منتخب السودان في كأس العرب للسيدات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب تونس فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 12-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.
وافتتحت إيمان الجدي التسجيل لمنتخب تونس، ثم عززت إيمان مشاره التقدم بـ3 أهداف "هاتريك ".
كما سجلت آية الجدي وليلى مكنون ووفاء مسعود بواقع هدفين لكل منهن، وهدف لكل من سامية العوني وياسمين جماعي وأحلام خطاب، بينما جاء هدف منتخب السودان عن طريق اللاعبة روان عبدالمنعم.
وبفوز المنتخب التونسي على المنتخب السوداني، أصبح في رصيده 4 نقاط، بعد التعادل مع منتخب لبنان في الجولة الأولى.
كأس العرب للسيدات
منتخب تونس يفوز على منتخب السودان في كأس العرب للسيداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
حقق منتخب تونس فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 12-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.
وافتتحت إيمان الجدي التسجيل لمنتخب تونس، ثم عززت إيمان مشاره التقدم بـ3 أهداف "هاتريك ".
كما سجلت آية الجدي وليلى مكنون ووفاء مسعود بواقع هدفين لكل منهن، وهدف لكل من سامية العوني وياسمين جماعي وأحلام خطاب، بينما جاء هدف منتخب السودان عن طريق اللاعبة روان عبدالمنعم.
وبفوز المنتخب التونسي على المنتخب السوداني، أصبح في رصيده 4 نقاط، بعد التعادل مع منتخب لبنان في الجولة الأولى.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:59 PM
حقق منتخب تونس فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 12-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.
وافتتحت إيمان الجدي التسجيل لمنتخب تونس، ثم عززت إيمان مشاره التقدم بـ3 أهداف "هاتريك ".
كما سجلت آية الجدي وليلى مكنون ووفاء مسعود بواقع هدفين لكل منهن، وهدف لكل من سامية العوني وياسمين جماعي وأحلام خطاب، بينما جاء هدف منتخب السودان عن طريق اللاعبة روان عبدالمنعم.
وبفوز المنتخب التونسي على المنتخب السوداني، أصبح في رصيده 4 نقاط، بعد التعادل مع منتخب لبنان في الجولة الأولى.
، منتخب تونس يفوز على منتخب السودان في كأس العرب للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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