، جارديم يريح لاعبي الهلال.. ورقم سلبي للفريق في مواجهة الباطن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قرر الجهاز الفني لفريق الهلال إراحة اللاعبين من التدريبات لمدة يومين؛ وذلك نظير توقف المنافسات، بسبب التوقف الدولي لأيام الفيفا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب نهاية مباراة الفريق مع نظيره الباطن، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وهذه النتيجة جعلت الفريق يفقد صدارة جدول الترتيب لمصلحة الفيحاء المتصدر بفارق الأهداف، كما جعلته يفشل في الوصول إلى شباك منافسيه للمرة الأولى في آخر 33 مباراة خاضها الفريق على أرضه بدوري المحترفين السعودي.
ولم تقف الأرقام السلبية عند هذا الحد، حيث وقع الهلال في ذات السيناريو في آخر مواجهتين خاضها أمام الباطن، في الموسم الماضي، إذا فرض عليه الأخير التعادل 2-2 في الدور الأول و1-1 في الدور الثاني.
الهلال
جارديم يريح لاعبي الهلال.. ورقم سلبي للفريق في مواجهة الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
قرر الجهاز الفني لفريق الهلال إراحة اللاعبين من التدريبات لمدة يومين؛ وذلك نظير توقف المنافسات، بسبب التوقف الدولي لأيام الفيفا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب نهاية مباراة الفريق مع نظيره الباطن، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وهذه النتيجة جعلت الفريق يفقد صدارة جدول الترتيب لمصلحة الفيحاء المتصدر بفارق الأهداف، كما جعلته يفشل في الوصول إلى شباك منافسيه للمرة الأولى في آخر 33 مباراة خاضها الفريق على أرضه بدوري المحترفين السعودي.
ولم تقف الأرقام السلبية عند هذا الحد، حيث وقع الهلال في ذات السيناريو في آخر مواجهتين خاضها أمام الباطن، في الموسم الماضي، إذا فرض عليه الأخير التعادل 2-2 في الدور الأول و1-1 في الدور الثاني.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:44 PM
قرر الجهاز الفني لفريق الهلال إراحة اللاعبين من التدريبات لمدة يومين؛ وذلك نظير توقف المنافسات، بسبب التوقف الدولي لأيام الفيفا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب نهاية مباراة الفريق مع نظيره الباطن، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وهذه النتيجة جعلت الفريق يفقد صدارة جدول الترتيب لمصلحة الفيحاء المتصدر بفارق الأهداف، كما جعلته يفشل في الوصول إلى شباك منافسيه للمرة الأولى في آخر 33 مباراة خاضها الفريق على أرضه بدوري المحترفين السعودي.
ولم تقف الأرقام السلبية عند هذا الحد، حيث وقع الهلال في ذات السيناريو في آخر مواجهتين خاضها أمام الباطن، في الموسم الماضي، إذا فرض عليه الأخير التعادل 2-2 في الدور الأول و1-1 في الدور الثاني.
، جارديم يريح لاعبي الهلال.. ورقم سلبي للفريق في مواجهة الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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