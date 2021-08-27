شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​بيع ٣ صقور بـ 112 ألفا في الليلة 11 من «مزاد الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

وجاءت البداية مع الصقر الأول "جير تبع" من مزرعة "آيرلند فالكون" وتم بيعه بمبلغ 31 ألف ريال، فيما حقق الصقر الثاني "حر من حر" من مزرعة "سليمان الدهاس" السعودية مبلغ 30 ألف ريال، بعدها بدأت المنافسة القوية على الطير الثاني لمزرعة "آيرلند فالكون"، والثالث والأخير في مزاد الليلة وهو "جير شاهين"، وتم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.