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حبس رئيس المكسيك ساعتين في سيارته.. مظاهرات المعلمين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منع مدرسون يتظاهرون، الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالخروج من سيارته أكثر من ساعتين, ما اضطره لعقد مؤتمر عبر المحمول.

وطوق عشرات المتظاهرين من نقابة المعلمين "سي إن تي إي" السيارة الفارهة لرئيس الدولة والحكومة أمام الحواجز الرئيسية للقوات المسلحة في توكستلا جوتيريز جنوبي مكسيكو سيتي، الجمعة.


ومن بين مطالب أخرى، طالب المتظاهرون بإلغاء إصلاح قانوني للحكومة السابقة يقلص من نفوذ نقابات المعلمين.

وقال لوبيز أوبرادور في مقطع مصور تم تشغيله خلال المؤتمر الصحفي إن "رئيس المكسيك لا يمكن أن يكون رهينة لأحد".


وفي المقطع المصور، كان بالإمكان مشاهدة الرئيس الشعبوي وهو جالس داخل السيارة، كما كان بالإمكان سماع هتافات المتظاهرين في الخلفية.

وذكر الرئيس أنه لن يرد على مطالبهم، وقال إنه "ظل جالسا طالما كانت هناك ضرورة لذلك. وأنه لا يمكن أن يبتزه أحد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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