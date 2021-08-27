عقوبة "القهوة".. السعودية تغرم تاجر وأحد مشاهير سناب شات 500 ألف ريال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت وزارة التجارة السعودية، فرض غرامة 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، على تاجر، وأحد مشاهير "سناب شات"، بشأن منتج قهوة قاما بالترويج له.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، على حسابها الرسمي بمنصة "تويتر"، قرارها بمعاقبة أحد مشاهير موقع الفيديوهات "سناب شات"، بتهمة تضليل المستهلكين بشأن المنتج.

وقالت الوزارة في التغريدة، إنها فرضت غرامة على المعلن، منصور الرقيبة، وهو أحد مشاهير "سناب شات"، قدرها 200 ألف ريال سعودي ( 53.33 ألف دولار).

كما فرضت الوزارة غرامة على تاجر شارك الرقيبة، في الترويج للإعلان يدعى، أحمد سليمان السيف، بغرامة 300 ألف ريال سعودي(80 ألف دولار).





كذلك أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارا بوقف منصور الرقيبة من الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، وكذلك منع التاجر أحمد سليمان السيف من ممارسة التجارة الإلكترونية للمدة نفسها.

وأوضحت الوزارة السعودية،أن كلا من الرقيبة والسيف خالفا قواعد "نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي، وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة".





وفي أول تعليق له على العقوبة الصادرة ضده من وزارة التجارة السعودية، أكد منصور الرقيبة، في مقطع مصور أن الحكم "مثل العسل على لسانه"، بحسب تعبيره، وذلك لأنه في مصلحة المواطن.





كما وجه الرقيبة الشكر إلى وزارة العدل السعودية على "إصدار المحكمة المختصة ذلك الحكم الصائب، كما شكر وزارة التجارة السعودية لحرصها على الجمهور المستهلك"، بحسب قوله.

وتابع لافتا إلى أنه سدد الغرامة المالية الموقعة عليه ( 53.33 ألف دولار)، ونفذ حكم إيقافه لمدة شهرين.

وعبّر منصور الرقيبة عن أمنيته في أن يكون ما تعرض له درسا لزملائه من المشاهير، وأن يتأكدوا من صحة الإعلانات التي يشاركون فيها بنسبة 100 في الـ100، قبل أن يروجون لها عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا".