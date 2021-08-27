، المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا يعلن أول قائمة بعد توديع يورو 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختار هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أول قائمة للفريق منذ توليه المسؤولية، من أجل خوض المباريات المرتقبة في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وشهدت القائمة عودة خمسة لاعبين كانوا خارج القائمة التي شاركت في يورو 2020.

شهدت القائمة التي أعلن عنها هانزي فليك، اليوم الجمعة (27 أغسطس/آب) عودة خمسة لاعبين للمنتخب الألماني، من بينهم ماركو ريوس، وانضمام ثلاثة لاعبين للمرة الأولى.

واختير ريوس، قائد ومهاجم بوروسيا دورتموند، إلى جانب اللاعبين الثلاثة الشباب، كريم أديمي، مهاجم سالزبورغ، ونيكو شلوتربيك مدافع فرايبورج وديفيد راوم مدافع هوفنهايم.

ويوجد أيضاً فلوريان فريتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، الذي ينضم للمرة الأولى للمنتخب الألماني، في القائمة المبدئية التي تضم 26 لاعباً استعداداً لمواجهة منتخبات ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا خلال الفترة من2 إلى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف، الذي انتهت مسيرته مع الفريق بعد 15 عاماً، عقب الخروج من بطولة أمم أوروبا من دور الـ16.

ويضم الفريق 18 لاعباً من الذين شاركوا في البطولة الأوروبية وثمانية لاعبين من فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري، الذي دربه فليك حتى نهاية الموسم الماضي.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم بانتصارين وخسارة، بفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا المتصدرة، بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا الشمالية في مارس الفائت.

وهذه قائمة ألمانيا للمباريات المقبلة:

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

- الدفاع: ريدل باكو (فولفسبورغ)، روبن غوزنس (أتالانتا الإيطالي)، تيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ).

- الوسط: محمود داهود (بوروسيا دورتموند)، يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

- الهجوم: سيرج غنابري ولوروا سانيه وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أديمي (ريد بول سالزبورغ النمساوي)، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند).