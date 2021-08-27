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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 11:42 PM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةالولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و1,222 وفاة بكورونا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.
، الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و1,222 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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