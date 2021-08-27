شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. اختراع جديد لتمكين المعلم من تقييم نفسه في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصدت "سامية الشهري" برونزية جنيف الدولي للاختراعات 2021، وذلك نظير اختراعها تقويم ذاتي يمكن المعلم من تقييم نفسه.

وذكرت "الشهري" أن اختراعها يتمثل في إيجاد وسيلة سهلة تمكن المعلم من تقييم نفسه بشكل رقمي، مضيفة أن الجهاز بحجم الآلة الحاسبة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضافت أن الجهاز يفتح من خلال بصمة المعلم، ووضعت فيه معايير التقييم الذاتي، مضيفة انها طورت الفكرة حيث أعدت منصة للتقويم الذاتي للمعلمين.

ولفت إلى أن الاختراع يوقف هدر الورق والجهد، وتنظيم آلية التقييم، فضلا إلى إمكانية إصدار تقارير توضح نسب تمدى تطور الأداء عند المعلم، متعهدة بإطلاق المنصة قبل نهاية العام الجاري.