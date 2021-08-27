شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: مخاطبة الشباب تتمثل بالعمل وليس بالزي والشكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن الزي المتعارف عليه بالثوب والغترة والعقال الذي يعتبر جزء من ثقافة المجتمع.

وغرد الأمير سطام بن خالد، قائلا:"هويتنا الثقافية جزء منها يتمثل بالزي المتعارف عليه بالثوب والغترة والعقال هو جزء من ثقافة المجتمع يلتزم بها الشباب قبل الشيوخ نفتخر بها في الداخل والخارج فالمحافظة عليها أمر إيجابي".

وأوضح الأمير سطام بن خالد:"مخاطبة الشباب تتمثل بالعمل وليس بالزي والشكل".