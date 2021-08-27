شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنة تصمم شريحة توضع داخل العين لتمكن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت الطالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، رغدة المبارك، من تصميم شريحة توضع داخل العين لتمكن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة، ومنحتها هيئة الملكية الفكرية وثيقة حماية لنموذجها الصناعي.

وأوضحت "المبارك" أن فكرة الشريحة جاءتها عندما شاهدت رجل الأعمال الراحل سلطان العذل يعاني من مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي، وبدأت تفكر في المرض وكيف كان هذه الرجل يدير شركات عالمية من خلال حاسة واحدة فقط وهي "البصر"، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أنها بدأت في دراسة مرض الشلل، وانطلقت في عمل الشريحة، موضحة أن آلية عمل الشريحة تكون بتحريك رمش العين، ويتم تشغيلها عن طريق بلوتوث أو وصلة، مؤكدة أن الشريحة تؤدي نفس وظائف فأرة الحاسوب.

وأكدت أنها تستهدف تطوير اختراعها وتحويلها لجهاز متكامل والحصول على براءة اختراع من مكتب براءات مجلس التعاون الخليجي، مبدية أملها في الحصول على دعم مادي لتسهيل تطوير اختراعها.