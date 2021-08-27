شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": جميع جرعات لقاح موديرنا المتواجدة في المملكة سليمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، إن جميع جرعات لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المتواجدة في المملكة سليمة.

وأوضح تيسير المفرج، أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة لم يتم تصديرها إلى المملكة، لافتا إلى أن "الغذاء والدواء" أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها، وفق الزميلة "العربية نت".

وأشار: "تلقت الهيئة تقريرًا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) مزودًا بأرقام التشغيلات، وتم التأكد من عدم وجودها في المملكة".

وأردف أن "الغذاء والدواء" تفحص عددا من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة ومنها لقاح "موديرنا"، وأثبتت النتائج سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة.

وتابع: "قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازيًا، ولا يوجد تقارير لحالات متضررة منه".