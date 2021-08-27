شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير التعليم يشارك في تسليم عدد من الطلاب كتبهم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك وزير التعليم حمد آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب كتبهم الدراسية، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الدراسة الحضورية للطلاب المحصنين بجرعتي لقاح كورونا

ووجه حمد آل الشيخ حديثه إلى منسوبي التعليم، قائلا:"أنتم الآن عندكم خطة جديدة ومناهج جديدة وبعض الكتب بها إثراءات، وأنتم إن شاء الله عند الوعد والعهد".

وتابع:"لازم نتكيف مع الجائحة وظروفها وأنتم عند مستوى الوعي والتحدي"، كما ظهر يسلم الطلاب كتبهم الدراسية.