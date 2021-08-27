3 خطوات لتجديد رخصة السير عبر أبشر

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر نحو 3 خطوات لتجديد استمارة السيارة إلكترونيًا، مشيرة إلى رسوم تجديد استمارة السيارة.

وأكدت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تجديد رخصة السير تبدأ بالدخول على المنصة ثم اختيار «مركبات» ومن ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «تجديد رخص السير».

وأضافت أبشر أن عند تجديد رخصة السير يجب التأكد أولًا من سريان الفحص الدوري للمركبة، وسداد رسوم رخصة السير من خلال الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

رسوم تجديد رخصة السير

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن رسوم تجديد رخصة السير السنوي تبلغ 100 ريال، وكذلك رسم التجديد ورسم التالف وبدل فاقد أما رسم نقل الملكية يبلغ 150 ريالًا.

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي

وكان المرور السعودي أوضح شروط إصدار رخصة قيادة سيارة خصوصي تتمثل في إتمام سن الـ18 عامًا وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

رسوم رخصة القيادة الخاصة

وكان المرور السعودي حدد رسوم رخصة القيادة الخاصة حيث بلغت 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديدها سنويًّا أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وأوضح المرور أنَّ رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال.

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