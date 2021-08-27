من لحظة استقلال الحافلة إلى نهاية اليوم الدراسي.. تعليمات من التعليم بشأن العودة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم، عدة تعليمات خاصة بالرحلة اليومية إلى المدرسة من أجل عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى المدارس، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وضحت فيه أبرز تعليمات الرحلة اليومية إلى المدرسة، تحقيقا لعودة آمنة، حيث طالبت بالحرص على أخذ جرعتي لقاح كورونا لمن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وتحميل تطبيق توكلنا وإبرازه عند الدخول.

وبخصوص النقل المدرسي، طالبت الطلاب بالحفاظ على التباعد عند انتظار الحافلة، مع التأكد من ارتداء الكمامة، وتعقيم اليد جيدًا قبل وبعد الخروج من الحافلة.

كما وجه الوزارة، من خلال الفيديو أيضا، بالحرص على تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس، مع الإلتزام بذات المقعد طوال الرحلة، وعدم الوقوف أثناء الرحلة.

وعند الدخول للمدرسة، ابراز تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية، وفحص درجة الحرارة وارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى الفصل، نظرًا لإلغاء الاصطفاف الصباحي.

وفي داخل الفصول، المحافظة على التباعد، وعدم تبادل الأدوات الخاصة بكل طالب مع آخرين، وعدم استخدام الهواتف الذكية داخل الفصل.

وأثناء الذهاب لفترة الفسحة والمقصف والمرافق، يجب المحافظة على التباعد الاجتماعي، واحضار الطالب لطعامه وشرابه من المنزل، وتناول الوجبة في الفصل، وعدم مشاركة الوجبات مع آخرين.

وعند الانصراف، يجب المحافظة على التباعد وعدم التزاحم، فالالتزام بالإجراءات الاحترازية يحميك ويحمي أسرتك ومجتمعك.