لقطة عناق البرق لساعة مكة تشعل مواقع التواصل.. ومصورها يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - في لقطة نادرة، التقط مصور سعودي، مساء الخميس، صورة لوميض البرق، وهو يعانق برج ساعة مكة المكرمة الشهيرة والأكبر على مستوى العالم، والذي يطل على المسجد الحرام.

وجذبت اللقطة الأنظار، كونها تشع ضوءًا من الأرض إلى السماء؛ حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، واصفين المنظر بـ«المبهر».

من جانبه، قال المصور الضوئي عبدالله الشريف في تصريحات لقناة «العربية» عن التقاط الصورة: ما إن تراكمت السحب في السماء صعدت إلى سطح منزلي لالتقاط وميض البروق، حتى تمكنت من التقاط وميضها مع ساعة مكة بين المغرب والعشاء؛ حيث أعطى منظر البروق منظرًا وهاجًا ومهيبًا.

وأضاف: تابعت اتجاه السحب واخترت أهم معلم في طريقها، وهي ساعة مكة الشهيرة، فالأدوات المتواجدة لديّ، ومتابعة الحالة الجوية، سهلت مهمة التصوير في هذه اللقطات.

وتابع: منذ عام 2012 م، وأنا هاوٍ للطقس ومتتبع للأمطار، وأعشق لقطات البرق التي لا أستطيع تفويت الفرصة في التقاطها، فمعرفة الأحوال الجوية ساعدني كثيرًا في توقع أماكن البرق، كما أنني أحرص دائمًا عند تصوير البروق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لا بد من معرفة المواقع المميزة، لكي يحافظ المصور على سلامته.