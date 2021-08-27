حول المنطقة للوحة بيضاء.. مقطع يوثق تساقط البرد بكثافة في أبها

الرياض - محمد عبدالله - شهدت مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد.

وتداول مواطنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مشهدًا خلابًا لتساقط الثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ووفق التقرير تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران. كما يتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

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