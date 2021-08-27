محامية تحذر الطلبة من الجرائم المعلوماتية عبر الهاتف: 6 أشياء تضعك تحت طائلة القانون

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المحامية بيان زهران، تحذيرا شديدا للطلاب من الجرائم المعلوماتية، التي قد يقعون فيها حال اصطحابهم للهواتف في المدارس، مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل.

وقالت زهران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية»، اليوم الجمعة، إن الهواتف مسموحة للتأكد من تلقي الطلاب جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، لكنها حذرت من الجرائم المعلوماتية التي قد تقع بسبب اصطحابها للمدارس.

وأضافت أن من بين الجرائم المعلوماتية: اختراق أو تفتيش جوالات الغير، وهو ما ينطبق عليه التنصت، ويعاقب عليه القانون.

كما أكدت أن ابتزاز الآخرين والتشهير بهم جريمة، وكذلك تصوير الآخرين دون إذن ونشر الصور يعد نوعًا من المخالفة ويعاقب الشخص عليها بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وشددت على أهمية دور أولياء الأمور في رقابة الهواتف التي قد تكون مهمة للاتصال بالأهالي في حال الضرورة، مشيرة إلى انه يفترض في الطالب أو الطالبة، أنه واعٍ ويقدر على تجنب المخالفات.