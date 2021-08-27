بعد تعليق اليابان استخدامها.. «الغذاء والدواء» تكشف مصير جرعات لقاح موديرنا السعودية

الرياض - محمد عبدالله - بعد يوم من تعليق اليابان استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا احترازيًا بسبب مشكلة بأحد مواقع التصنيع، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مأمونية وسلامة جميع جرعات اللقاح المضاد لكورونا المتواجدة في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج في تصريحات لقناة «العربية»، إن جميع جرعات لقاح موديرنا (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 ) المضاد لفيروس كورونا المتواجدة في السعودية سليمة.

وشدد المسؤول على أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة لم يتم تصديرها إلى المملكة، مشيرًا إلى أن «الغذاء والدواء» أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها.

وقال متحدث «الغذاء والدواء»: تلقت الهيئة تقريرًا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) مزودًا بأرقام التشغيلات، وتم التأكد من عدم وجودها في المملكة».

وأوضح المفرج أن الغذاء والدواء تفحص عددًا من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة ومنها لقاح موديرنا»، مشيرًا إلى أن النتائج أثبتت سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة.

وأضاف متحدث «الغذاء والدواء»، أن قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازيًا، ولا يوجد تقارير لحالات متضررة منه».

وقالت وزارة الصحة اليابانية الخميس، إنها تلقت تقارير من عدة مراكز تطعيم جماعية محلية تفيد بأنه تم العثور على "مواد خارجية" في جزء من الجرعات غير المستخدمة من لقاح كورونا التابع لشركة مودرنا.

وقالت شركة "تاكيدا" اليابانية لصناعة الأدوية المسؤولة عن مبيعات وتوزيع لقاح مودرنا فى البلاد إنها بصدد تعليق استخدام حوالى 63ر1 مليون جرعة مصنعة فى نفس خط الإنتاج كإجراء وقائي، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وأضافت وزارة الصحة والشركة أنهما لم يطلعا بعد على أي تقارير عن مخاوف تتعلق بالسلامة حول هذه المسألة.

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