وزير الداخلية يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض. واطلع الأمير خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، إضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية. والتقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الزيارة عددًا من منتجي الصقور المحليين والدوليين، الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور. وتجول الوزير في عدد من مرافق النادي.



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