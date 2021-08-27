الغذاء والدواء: لقاحات موديرنا في المملكة آمنة ولا علاقة لها بشحنة اليابان

بعد أن علقت السلطات اليابانية استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا، إثر تقارير عن تلوث عدد من الجرعات، أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما تم تصديرها إلى المملكة، حيث أثبتت نتائج اختبارات شحنات اللقاحات الواردة للمملكة سلامتها.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في وقت سابق إن «مواد غريبة» عُثر عليها في دُفعة من جرعات اللقاح تحوي نحو 560 ألف قارورة.

وقالت شركة تاكيدا الدوائية، التي تتولى بيع اللقاح وتوزيعه في اليابان، إن شركة موديرنا قد علّقت ثلاث دفعات «بدافع من الحرص الزائد».

وقالت تاكيدا إن مشكلة بأحد مواقع التصنيع المشمولة في العقد بإسبانيا قد تكون هي السبب، لكن دون مزيد من التوضيح.