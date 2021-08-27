محمد بن عبدالعزيز يؤكد أهمية الاستثمار العقاري

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية ، محمد بن عبدالله المرشد، والوفد المرافق من أعضاء اللجنة، بحضور أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري. وأوضح نائب أمير جازان أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي سيكون لها المردود الكبير على الجوانب العقارية والاشتراطات، ودراسة الاحتياجات، مؤكدا الاهتمام بالمنشآت العقارية، وما تقدمه من برامج تنعكس على النشاط العقاري مثل برنامج «إيجاز». واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من رئيس اللجنة حول أعمالها، وإنشائها عددا من اللجان المشتركة مع عدد من الجهات، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، والاستفادة من التجارب لضخ المزيد من الاستثمار في منطقة جازان، من خلال التنسيق مع الأمانة والغرفة التجارية، لجلب المستثمرين، ودراسة التحديات العقارية، واقتراح الحلول المناسبة لها، وبحثها مع الجهات المعنية، لدفع الاستثمار، ودعم عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة.



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