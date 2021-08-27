مساعدة مدير عام التدريب التقني تتفقد جاهزية الكليات للتدريب

تفقدت مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورة ندى زرنوقي، جاهزية كلية التقنية للبنات لإعادة التدريب الحضوري للعام التدريبي ١٤٤٣، وذلك في جولة مع عميدة الكلية، عفراء اللياتي، من أجل التحقق من جميع الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري، حيث تم التأكد من جاهزية نقاط الفحص البصري، وتأكيد إبراز تطبيق «توكلنا» قبل الدخول، للتحقق من التحصين بالجرعتين، وتوفير المعقمات الصحية، وأجهزة قياس الحرارة على مدخل الكلية، وتأكيد لبس الكمامات داخل الورش التدريبية وفي المكاتب.

كما تضمنت الجولة استقبال المتدربات المستجدات في أسبوع التهيئة للعام ١٤٤٣ للمقبولات، البالغ عددهن ٨٠٣ متدربات مستجدات، والذي نظمته وكالة شؤون المتدربات، متمثلة في وحدة التوجيه والإرشاد. وقد أكدت «زرنوقي» للمتدربات، في كلمة لها، حرص المؤسسة على متدرباتها، وتوفير كل الإمكانات للتدريب الحضوري الآمن، وحثتهن على الالتزام بالأنظمة، للحفاظ على صحتهن وصحة الآخرين، والجد والاجتهاد في مسيرتهن التدريبية، لخدمة وطنهن، والتحاقهن بسوق العمل بكل مهنية، متمنية لهن التوفيق والنجاح.

وقد صرحت عميدة الكلية التقنية بأن جميع الأقسام التدريبية ومرافق الكلية تلتزم بالبروتوكولات الصحية، بدعم مشكور من وحدة السلامة المهنية والصحية، والشؤون الفنية، لتحقيق عودة آمنة لمتدربات الكلية.