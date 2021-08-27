كما تضمنت الجولة استقبال المتدربات المستجدات في أسبوع التهيئة للعام ١٤٤٣ للمقبولات، البالغ عددهن ٨٠٣ متدربات مستجدات، والذي نظمته وكالة شؤون المتدربات، متمثلة في وحدة التوجيه والإرشاد. وقد أكدت «زرنوقي» للمتدربات، في كلمة لها، حرص المؤسسة على متدرباتها، وتوفير كل الإمكانات للتدريب الحضوري الآمن، وحثتهن على الالتزام بالأنظمة، للحفاظ على صحتهن وصحة الآخرين، والجد والاجتهاد في مسيرتهن التدريبية، لخدمة وطنهن، والتحاقهن بسوق العمل بكل مهنية، متمنية لهن التوفيق والنجاح.
وقد صرحت عميدة الكلية التقنية بأن جميع الأقسام التدريبية ومرافق الكلية تلتزم بالبروتوكولات الصحية، بدعم مشكور من وحدة السلامة المهنية والصحية، والشؤون الفنية، لتحقيق عودة آمنة لمتدربات الكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدة مدير عام التدريب التقني تتفقد جاهزية الكليات للتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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