شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزز حربها على المخدرات بتجهيزات أمنية وتقنية حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الدعم اللامحدود من القيادة للقطاعات الأمنية يمكن رجال الأمن من أداء مهامهم بكفاءة عالية

_ التصدي لنشاطات العصابات الإجرامية التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

_ المقر الجديد يرفع مستوى الأداء بين رجال مكافحة المخدرات ويدعمهم في مواجهة الشبكات الإجرامية

_ المقر يحتوي على أحدث التجهيزات الأمنية ونظم تقنية عالية التطور

يأتي تدشين المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه من القيادة الرشيدة؛ ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وجميع ما تحقق من منجزات للقطاعات الأمنية يأتي بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله.

ويمكن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاعات الأمنية، رجال الأمن من أداء مهامهم بكفاءة عالية، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، والتصدي لنشاطات العصابات الإجرامية، التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ويسهم تدشين سمو وزير الداخلية المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وما يشتمل عليه من تجهيزات أمنية ولوجستية وتقنية حديثة، في رفع مستوى الأداء بين رجال مكافحة المخدرات، ويدعمهم في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج المخدرات وتهريبها وترويجها، ويمكنهم من التصدي لنشاطاتها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

ويحتوي المقر على أحدث ما توصل إليه العالم من تجهيزات أمنية ونظم تقنية عالية التطور، تم توفيرها في غرفة القيادة والتحكم بالعمليات الخاصة بمكافحة المخدرات.

وجاء تحويل معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والتدريبي لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكوادرها البشرية المختلفة.

ويعد المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات من المباني الذكية والمتطورة تقنيًا، مما يسهم في القدرة على مواصلة الحرب على المخدرات، وعلى الشبكات الاجرامية المنظمة التي تمتهن إنتاجها وتهريبها إلى المملكة، كما يسهم في تعزيز التعاون المثمر مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة في تتبع شحناتهم.

وجاءت الإشادات المحلية والدولية المستمرة بالجهود المبذولة والإنجازات المشهودة لرجال أمن المملكة في مكافحة تهريب المخدرات، نتيجة طبيعية للاهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - بمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع الأصعدة.