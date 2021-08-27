المدني ينبه: أتربة على الرياض حتى الـ12 صباحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بشأن تحذيرات صدرت من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة الرياض.

أتربة مثارة:

وضم التنبيه الذي أصدره المدني على موقع تويتر، أتربة مثارة على محافظات الخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، بالإضافة إلى الدوادمي والقويعية وشقراء.

ولفت الدفاع المدني إلى أن الحالة تستمر في الأجواء بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم الجمعة، وحتى 12 صباحًا من يوم غدٍ السبت.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، تبوك)، في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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