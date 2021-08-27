، وفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة ،

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سجّل شارع الحطب بالمعيصم بمكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة؛ حالة وفاة وإصابة آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بعامود إنارة.
وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة في المعيصم بمكة المكرمة -شارع الحطب- وبه عدد من الإصابات.
وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وحالة توقف قلب وتنفس "cpr"، وحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 10:02 PM
تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا لمستشفى الملك فيصلوفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة
سجّل شارع الحطب بالمعيصم بمكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة؛ حالة وفاة وإصابة آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بعامود إنارة.
وفي التفاصيل: تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحّدة يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة في المعيصم بمكة المكرمة -شارع الحطب- وبه عدد من الإصابات.
وفور تلقّي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وحالة توقف قلب وتنفس "cpr"، وحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة.
، وفاة شخص وتوقُّف قلب آخر نتيجة اصطدام مركبتهما بعمود إنارة بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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