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محمد بن مسعود - الدمام - احتفى مسؤولو نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اليوم الجمعة بتكريم البطل الأولمبي طارق حامدي المتوَّج بميدالية فضية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو2020، وذلك على هامش مباراة الهلال مع الباطن.
وفي لفتة كريمة ومميزة وقف لاعبو الفريقَيْن قبل انطلاق المواجهة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ممر شرفي من أجل تكريم البطل الأولمبي تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.
وتُوِّج طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه (مسابقة القتال - وزن فوق 75 كجم) بتحقيقه المركز الثاني في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) الشهر الماضي.
طارق حامدي الهلال الباطن أولمبياد طوكيو المنتخب السعودي
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 10:02 PMممر شرفي للبطل طارق حامدي في مباراة الهلال والباطن
احتفى مسؤولو نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اليوم الجمعة بتكريم البطل الأولمبي طارق حامدي المتوَّج بميدالية فضية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو2020، وذلك على هامش مباراة الهلال مع الباطن.
وفي لفتة كريمة ومميزة وقف لاعبو الفريقَيْن قبل انطلاق المواجهة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ممر شرفي من أجل تكريم البطل الأولمبي تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.
وتُوِّج طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه (مسابقة القتال - وزن فوق 75 كجم) بتحقيقه المركز الثاني في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) الشهر الماضي.
، ممر شرفي للبطل طارق حامدي في مباراة الهلال والباطن ،
المصدر : الخليج 365
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