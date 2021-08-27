، الفيحاء يزيد من متاعب الطائي ويواصل انطلاقته القوية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الفيحاء عروضه القوية ونتائجه المميزة بتحقيقه الفوز الثاني له هذا الموسم، والذي جاء على حساب الطائي "3-1" في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الفيحاء رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتًا، بينما بقي الطائي من دون أيّ نقطة في المركز السادس عشر والأخير.
وضع البرازيلي رامون لوبيز الضيوف في المقدمة أولًا من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد البريدي بعد عرقلة أحمد بامسعود من قبل المدافع مارسيلو فريرا، انبرى له النجم البرازيلي بكل ثقة ليضعها بالشباك عند الدقيقة 37.
وبعد أقل من 3 دقائق على هدف الأسبقية أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للفيحاء مستغلًّا عرضية مميزة من الغاني صامويل أوسو الذي توغّل داخل منطقة الجزاء وعكس كرة أمام المرمى ليتابعها مسجل الهدف بالشباك معلنًا تقدم فريقه بالهدف الثاني.
وتمكّن لاعب منتخب زيمبابوي ناوليدج موسونا من تقليص النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء، مسجّلًا أول أهداف الطائي في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق عزّز البديل مالك عبدالمنعم من تقدم الفيحاء بالهدف الثالث، بعد أن تلقى تمريرة بينية مميزة من اليوناني بانايوتس داخل منقطة الجزاء، ليهيّئ الكرة لنفسه ويسددها داخل الشباك.
الطائي الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 09:42 PMالفيحاء يزيد من متاعب الطائي ويواصل انطلاقته القوية
واصل فريق الفيحاء عروضه القوية ونتائجه المميزة بتحقيقه الفوز الثاني له هذا الموسم، والذي جاء على حساب الطائي "3-1" في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الفيحاء رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتًا، بينما بقي الطائي من دون أيّ نقطة في المركز السادس عشر والأخير.
وضع البرازيلي رامون لوبيز الضيوف في المقدمة أولًا من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد البريدي بعد عرقلة أحمد بامسعود من قبل المدافع مارسيلو فريرا، انبرى له النجم البرازيلي بكل ثقة ليضعها بالشباك عند الدقيقة 37.
وبعد أقل من 3 دقائق على هدف الأسبقية أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للفيحاء مستغلًّا عرضية مميزة من الغاني صامويل أوسو الذي توغّل داخل منطقة الجزاء وعكس كرة أمام المرمى ليتابعها مسجل الهدف بالشباك معلنًا تقدم فريقه بالهدف الثاني.
وتمكّن لاعب منتخب زيمبابوي ناوليدج موسونا من تقليص النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء، مسجّلًا أول أهداف الطائي في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق عزّز البديل مالك عبدالمنعم من تقدم الفيحاء بالهدف الثالث، بعد أن تلقى تمريرة بينية مميزة من اليوناني بانايوتس داخل منقطة الجزاء، ليهيّئ الكرة لنفسه ويسددها داخل الشباك.
، الفيحاء يزيد من متاعب الطائي ويواصل انطلاقته القوية ،
المصدر : الخليج 365
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