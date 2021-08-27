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أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطه.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 09:41 PM
بحثوا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائيةوزير الخارجية يستعرض مع نظيرَيْه بالمغرب والجزائر مستجدات الأوضاع
أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطه.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يستعرض مع نظيرَيْه بالمغرب والجزائر مستجدات الأوضاع ،
المصدر : الخليج 365
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