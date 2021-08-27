الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشروط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشروط، مسلطًا الضوء على الحالات التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وأوضح الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف النظارات الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة.

جراحات تكميم المعدة:

وأضاف الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف جراحة تكميم المعدة عند تجاوز كتلة الجسم 45 وبحد أقصى 20 ألف ريال.

متابعة الحمل والولادة:

كما أكد مجلس الضمان الصحي سابقًا أن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف متابعة الحمل والولادة بحد أقصى 15 ألف ريال.

وكذلك يتم تغطية تكاليف معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم حتى 30 يومًا من تاريخ الولادة وبحد المنفعة الأقصى 500 ألف ريال، حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

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