هل تناول الأسبرين يوميًّا يحمي القلب؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري القلب الدكتور خالد علي، أن فكرة تناول الأسبرين يوميًّا لحماية القلب يتوقف على الطبيب المعالج ووضع الحالة ومدى احتياجها للأسبرين فعلًا، ولكن تناوله من تلقاء النفس وبنصيحة الأصدقاء فهذا محفوف بالمخاطر، فأدوية القلب سواء العلاجية أو الوقائية لا تؤخذ إلا بإجراء فحوصات وتشخيصات وأشعات محددة.

التعرض لنزيف شديد:

وقال لـ”متابعات الخليج 365“: إن دراسة حذرت من أن تناول الأشخاص الأصحاء للأسبرين يوميًّا للوقاية من أمراض القلب قد يزيد من مخاطر تعرضهم لنزيف شديد نتيجة لتأثير الدواء على زيادة سيولة الدم، وهذا النزيف قد يحدث حتى مع تناول جرعة منخفضة من الأسبرين- أقل من 325 ملليجرامًا في اليوم- وأوصت بأنه لا ينبغي على الأصحاء تناول الأسبرين للوقاية من الأمراض، وأن تناوله يجب أن يقتصر فقط على المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة قلب مفتوح.

هؤلاء يوصون بالعلاج:

ولفت إلى أن الأسبرين يعتبر واحدًا من أكثر الأدوية استخدامًا في العالم، على الرغم من أنه لم يعد موصى به كعلاج وقائي من العديد من السلطات الصحية، فقد أوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، وكذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بقيام المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة قلب مفتوح فقط بتناول جرعة يومية من الأسبرين.

نصائح لحماية القلب:

وتابع أن أمراض القلب تؤثر على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه الحالة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك، أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب- عدم انتظام القلب-، وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص وهي عيوب خِلقية في القلب، ومرض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب، والوقاية من أمراض القلب تكون باتباع سلوك صحي، وذلك من خلال تجنب التدخين، المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون، ممارسة الرياضة، وتجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

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